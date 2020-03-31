Закупка дезсредств, база волонтеров, логистика добрых дел - БОКК о работе в новых условиях

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На закупку средств индивидуальной защиты для волонтеров и медико-социальной службы собрано уже порядка Br200 тыс. Об этом и других направлениях работы Белорусского общества Красного Креста в сложившейся ситуации генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко рассказала во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА.

Сегодня антисептики, маски и перчатки в первую очередь распределяются медицинским учреждениям. В этих условиях необходимо было дополнительный объем этих средств предоставить сфере социального обслуживания и медико-социальной службе Красного Креста "Дапамога". Это 159 медицинских сестер милосердия, которые оказывают помощь на дому 1076 подопечным. Все они прошли инструктаж по технике безопасности, имеют при себе средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и печатные материалы для информирования населения о профилактике коронавирусной инфекции.

Вместе с благотворительной платформой ИМЕНА Белорусское общество Красного Креста собирает деньги на покупку масок, перчаток, защитных халатов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств для медико-социальной службы и социальных работников, которые доставляют продукты и лекарства пожилым. Сейчас имеются 11 тыс. перчаток, более 1,6 тыс. одноразовых и многоразовых масок, 244 флакона антисептика, 4,35 тыс. спиртовых салфеток и 757 флаконов жидкого мыла.

"Мы рассчитывали потребности примерно на 30 тыс. человек. Это 15 тыс. социальных работников, которые кроме основных функциональных обязанностей берут на себя и волонтерские задачи. А также 15 тыс. волонтеров Красного Креста из числа рядовых граждан, - рассказала Ольга Мычко. - На сегодняшний день привлечено порядка Br200 тыс. Это то, что мы имеем в уже подписанных контрактах и поступлении на наши счета. Проговаривалась помощь от представительства ПРООН в Беларуси и Фонда народонаселения ООН. Ожидаем дополнительного финансирования. Пока мы рассчитываем на три месяца работы и соответственно, исходя из количества в 30 тыс. человек, формируем запасы".

Правда, в этом волонтерском резерве есть нюанс - примерно 30% помощников Красного Креста сами являются бенефициарами. Это так называемые волонтеры "серебряного" возраста (от 55 лет и выше). Пока их привлечение к работе не рассматривается, а проводится рекрутинг и обучение новых волонтеров подходящего возраста.

Кроме обеспечения средствами индивидуальной защиты и антисептиками, БОКК ищет ресурс для формирования продуктовых наборов для пожилых. Красный Крест уже столкнулся с ситуацией, когда пожилые люди, поддавшись ажиотажу, потратили все деньги на гречку или лекарства, которые им даже не нужны. "Поэтому уже 150 продуктовых наборов сформировано. Причем помощь нам предлагают и бизнес-сообщество, и общественные организации", - добавила Ольга Мычко.

Еще одно направление работы БОКК в сложившейся ситуации - обеспечение с помощью спонсоров питьевой водой медицинских учреждений. "Есть такой запрос от больниц, особенно приемных покоев. Потому что вместо кулеров и одноразовых стаканчиков желательно предоставить индивидуальные одноразовые бутылки с водой", - пояснила генеральный секретарь БОКК.

Ольга Мычко отметила, что Красный Крест столкнулся с реагированием на угрозу, к которой никто не был готов. Поэтому приходится вырабатывать совершенно новые механизмы. Особенно она отметила активность и отзывчивость бизнеса, который предлагает любую посильную поддержку. Например, некоторые кафе Минска готовят горячие перекусы для дежурных смен больниц, приемных покоев, реанимационных отделений. "Мы со своей стороны стараемся организовать логистику для таких добрых дел и инициатив", - заключила Ольга Мычко.-0-

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