Замечаний со стороны медработников по новой схеме оплаты труда нет - Малышко

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские работники не высказывают нареканий и замечаний в связи с введением новой системы оплаты труда, заявил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

"При выполнении указа Президента в течение года проведена большая работа по расчету и доведению до каждого работника информации об изменении условий оплаты труда. В начале февраля были выплаты. Никаких нареканий, никаких замечаний со стороны медицинских работников не было", - сказал Сергей Малышко.

С 1 января текущего года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним рассчитывают по новой схеме. Она заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты стала выше, поменялась структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Благодаря этому механизм формирования зарплаты стал понятнее и прозрачнее.

Сергей Малышко также рассказал о планах по переходу на работу по принципу врача общей практики. В течение 2019 года процент этих специалистов увеличился до 71,5%. До конца года обеспеченность врачами общей практики должна стать 100-процентной. Все заявки по переподготовке, повышению квалификации выполняются полностью.-0-