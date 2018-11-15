Заместитель госсекретаря Совбеза: нужно выработать новую стратегию борьбы с наркотиками

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин считает необходимым выработать эффективные всесторонне выверенные меры, чтобы борьба с наркотиками вышла на новый, более высокий качественный уровень. Об этом он заявил на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Втюрин отметил, что на местах работа по борьбе с наркоманией зачастую ассоциируется с деятельностью милиции или органов здравоохранения - при наличии большого числа других структур, задействованных в этой сфере. "Это обстоятельство указывает на явно недостаточную эффективность мер, принимаемых прежде всего в информационном поле, по формированию в обществе адекватного отношения к наркоугрозе. В этой же плоскости лежит и вопрос, касающийся интернета: какова эффективность и достаточно ли принимаемых мер по исключению использования национального сегмента сети для распространения наркотиков", - сказал он.

По мнению заместителя госсекретаря Совбеза, важно изучить общественное мнение, чтобы определить позицию и ожидания граждан о методах и способах реагирования государства на наркоугрозу. Результаты позволят понять, чего граждане ждут от органов власти, от милиции, на чем считают важным сосредоточить усилия, а также учесть общественный запрос реагирования на наркоугрозу при определении дальнейшей стратегии антинаркотической политики. По словам Андрея Втюрина, есть немало и иных острых моментов в организации борьбы с наркотиками. "Именно этим определяется необходимость в выработке эффективных всесторонне выверенных совместных мер по приданию этой работе нового более высокого качественного уровня", - добавил он.

Вместе с тем принимаемые сегодня в стране меры позволяют удерживать ситуацию под контролем. Приняты соответствующие нормативные правовые акты, которые сыграли реальную роль в борьбе с этим злом. "Хотя масштабы незаконного распространения наркотиков в стране по некоторым оценкам сократились, они по-прежнему представляют угрозу для национальной безопасности. Причем во многих сферах - экономической, демографической, военной, социальной", - отметил Андрей Втюрин.

Он выразил уверенность, что государство должно принимать четкие, прозрачные и понятные всем меры по пресечению любых попыток наркотизации населения. Бороться нужно жестко и оперативно, исходя прежде всего из интересов большинства. "Я думаю, такую политику в данном вопросе граждане нашей страны поддержат", - добавил заместитель госсекретаря Совета безопасности.

В Минске сегодня проходит четвертое межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании. В его работе принимают участие руководители государственных органов, все заинтересованные, занимающиеся профилактикой и борьбой с наркопреступлениями в стране.-0-

Фото Оксаны Манчук