Заместителем генпрокурора назначен Дмитрий Гора

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приказом генерального прокурора от 30 декабря 2019 года на должность заместителя генерального прокурора назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры, глава ведомства Александр Конюк подчеркнул: "Единственная запись в трудовой книжке - свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды".

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности "правоведение", в 2018-м - Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "государственное управление и экономика".

С сентября 1993 года работал следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области. С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность - начальник следственного управления КГБ.-0-