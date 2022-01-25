Заместители председателя ГПК проведут 26 января личный прием граждан

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместители председателя Государственного пограничного комитета Роман Подлинев и Игорь Печень проведут 26 января с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Володарского, 24, 8 (017) 329-18-76, а также по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21, 8 (017) 287-06-82.-0-