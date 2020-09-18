Замгенпрокурора на встрече со студентами БГУ: важно взвешенно относиться к информации

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального прокурора Александр Лашин на встрече со студентами разных факультетов Белорусского государственного университета отметил важность взвешенного осмысления любой информации, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Встреча была инициирована накануне студенческим активом университета во время беседы с ректором. В ней приняли участие и представители ректората БГУ во главе с ректором Андреем Королем, декан юридического факультета Татьяна Михалева, некоторые преподаватели.

В формате открытого диалога обсуждались проблемы, волнующие молодежь в связи с общественно-политической ситуацией в стране. Молодые люди задали ряд острых вопросов, касающихся законодательства о массовых мероприятиях, правомерности применения силы и спецсредств, порядка обжалования действий и процессуальных решений.

В разговоре с аудиторией Александр Лашин разъяснял нормы законодательства. Сообщил студентам о работе по ревизии отдельных правовых актов. Предложил молодежи выступить с конструктивными инициативами, поскольку национальное законодательство содержит необходимые и достаточные для этого алгоритмы.

На встрече отметили, что руководство вуза готово предоставить площадки для взаимодействия.

Некоторым студентам Александр Лашин порекомендовал конкретные юридические механизмы реализации их прав и выражения мнений.

Вместе с тем заместитель генерального прокурора обратил внимание на то, что в этот непростой для страны период важно взвешенно относиться к информации, черпая ее из различных источников, перепроверяя на достоверность и критически осмысливая.

Как пример подачи неполной информации в целях манипулирования он привел ст.21 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. На нее часто ссылались критики мер, принятых правоохранительными органами Беларуси по отношению к участникам несанкционированных массовых мероприятий. Они умышленно цитировали статью в усеченном объеме. Пользование правом на мирные собрания действительно не подлежит никаким ограничениям, но "кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц".

Отвечая на вопрос о встрече Президента с прокурорским корпусом , Александр Лашин проинформировал, что глава государства акцентировал внимание прокуроров именно на независимой юридической оценке событий, адекватном реагировании на факты нарушения законодательства.

В заключение заместитель генпрокурора высоко оценил подготовленность аудитории, поблагодарил участников диалога за активную гражданскую позицию, подчеркнув, что плодотворная дискуссия возможна только в формате подобных мероприятий, а не на улицах.

Конструктивное сотрудничество студенческого сообщества и надзорного ведомства будет продолжено и станет регулярным, добавили в Генпрокуратуре. Один из примерных форматов - круглые столы на темы, интересные молодым людям. Цель взаимодействия - услышать все мнения и учесть обоснованные позиции.-0-

Фото Генпрокуратуры