Замглавврача поликлиники: в теории мы все знали, оставалось применить знания в борьбе с COVID-19

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В теории наши медики все знали, оставалось лишь применить имеющиеся знания в борьбе с COVID-19. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович.

"Врачи постоянно обучаются, проводятся разнообразные семинары, в том числе и по борьбе с инфекционными заболеваниями. Когда возникла необходимость менять систему работы поликлиник города, у нас было достаточно знаний, оставалось только применить их в борьбе с COVID-19, - сказала заместитель главврача. - Мы проделали огромную работу. Это была стрессовая ситуация для всего коллектива. Но она показала, что наша система здравоохранения работоспособна, медики могут справлять со сложными ситуациями и большими нагрузками".

Как отметила Алла Ляхович, чтобы обеспечить необходимые противоэпидемические меры и не допустить распространения коронавирусной инфекции, пришлось полностью пересмотреть работу поликлиник. "Возникла необходимость переключиться на обслуживание пациентов на дому. Как тех, кто заразился инфекционным заболеванием, так и пациентов с хроническими заболеваниями. И это дало положительный эффект: показатели по заболеваемости в Могилеве и области - одни из самых низких в республике", - сказала она.

"Мы также ограничили работу наших специалистов в поликлиниках. Снимали врачей с приемов и перепрофилировали их на визиты на дому. Это коснулось не только участковых служб, но и узких специалистов. Все понимали серьезность ситуации, работали со всей ответственностью. Многие сами проявляли инициативу: люди ведь продолжали болеть и другими заболеваниями, кому-то нужна была реабилитация после травм или операций", - рассказала заместитель главврача.

Она подчеркнула, что молодые специалисты одними из первых переключились на новый формат работы. "Молодежь более мобильна. У нас никогда не было опыта создания контактных групп по работе с инфекционными больными, так вот молодые доктора шли туда первыми. Им в силу возраста немного легче переносить физические нагрузки - очень тяжело целый день провести в полной защите. Доходило до того, что в день у нас было более 100 вызовов. Для молодежи это был колоссальный опыт", - уверена Алла Ляхович.

"Задача поликлиник города была и в обеспечении безопасности своих сотрудников, потому что если бы из строя вышли врачи, некому было бы лечить других. Теоретически мы изучаем принципы борьбы с эпидемиями, противоэпидемические мероприятия, ежегодно у нас проходят учения. С первыми случаями появления коронавирусной инфекции нам пришлось все отрабатывать с каждым сотрудником, особое внимание уделяли мерам профилактики. Это помогло нам адекватно работать в непростых условиях", - заключила заместитель главврача.-0-