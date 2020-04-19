Замглавы Администрации Президента рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях, сообщает БЕЛТА.

"Глава государства после обсуждения поддержал предложение, высказанное Верховным судом о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних лиц, совершивших преступление в сфере оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера не зависимо от частей ст. 328 Уголовного кодекса, даже если они совершили преступление по ч.1 или ч.4, такая позиция озвучена, и Президент ее поддержал", - рассказала Ольга Чуприс, комментируя итоги совещания у главы государства по вопросам амнистии и помилования.

При этом для лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, будет задействован институт поручительства. "Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников о том, что они возьмут на поруки своих детей и они будут на особом контроле", - пояснила она. Поручители должны приложить конкретный перечень мер, как будут социализировать освобожденных лиц.

Отвечая на вопрос о сокращении сроков коррупционерам, Ольга Чуприс обратила внимание, что "в стране ведется очень серьезная борьба с коррупцией, и от этого отступить никак нельзя". "Поэтому этот вопросы был поставлен на особый контроль главой государства. Даже если будет эта мера, Президент поддержит ее, тем не менее, это не означает, что каким-то образом будет смягчена позиция главы государства по отношению к коррупционерам", - подчеркнула замглавы АП.-0-

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