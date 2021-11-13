Замглавы МИД Беларуси об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" прокомментировал недавнее заявление Президента США Джо Байдена, в котором тот выразил озабоченность ситуацией на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой тех или иных событий со стороны США. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить своего рода геополитического масла в миграционную ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал замминистра.

Он отметил, что миграционные процессы носят глобальный характер, и на сегодняшний день количество вынужденно перемещенных лиц и мигрантов составляет более 80 млн. человек. "Беларусь никогда не являлась и не является источником и причиной миграционных потоков. Мы лишь одна из многих транзитных стран ан пути мигрантов в ЕС, - подчеркнул Сергей Алейник. - Для нас совершенно очевидно, что озабоченности, которые были высказаны Президентом США, напрямую касаются и Брюсселя, и Варшавы, и Вильнюса, и других европейских столиц. А если быть более точным, то бездействия со стороны ЕС".

Белорусский дипломат констатировал бездействие Евросоюза и отсутствие реальных усилий по разрешению сложившейся ситуации. Он обратил внимание, что европейские партнеры отказались от всех форматов конструктивного сотрудничества по соответствующим вопросам, и в том числе прекращено финансирование технической помощи в сфере миграции. Отказываются в ЕС от неоднократных предложений провести консультации с белорусской стороной.

Отвечая на вопрос, предпринимаются ли все же попытки по дипломатическим или околодипломатическим каналам выйти на связь с Минском, чтобы все-таки начать диалог, Сергей Алейник сказал: «На сегодняшний день мы не видим серьезных попыток. Хотя на всех этапах нашего в последнее время ухудшения диалога со странами ЕС и в целом Запада мы декларировали нашу готовность к диалогу, поиску взаимоприемлемых решений тех или иных вопросов».

При этом, добавил замминистра, такой диалог должен проходить без всяких предварительных условий и на абсолютно равноправной основе.

Сергей Алейник отметил, что у белорусской стороны нет каких-то односторонних рецептов по разрешению ситуации с беженцами, хотя многие усилия предпринимаются на национальном уровне. В соответствующую работу вовлечены и международные организации - УВКБ ООН, МОМ, Красный Крест. "Сегодня я общался с представителем ООН в Республике Беларусь. И они активизировали свою работу по сбору дополнительных средств. К этой работе подключилось и представительство ВОЗ, ЮНИСЕФ, - сказал замминистра. - Таким образом, с теми партнерами, которые проявляют заинтересованность, выражают готовность сообща искать пути решения этих вопросов, мы находим общий язык и успешно взаимодействуем".

В свою очередь со стороны ЕС сегодня такой готовности не наблюдается, отметил белорусский дипломат. "Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики. Вчера у меня состоялся достаточно длительный телефонный разговор с одним из руководителей Европейской службы внешних действий. Он высказал, естественно, озабоченности. Мы довели до него наши позицию, подходы, еще раз продекларировали нашу готовность к диалогу, необходимость сообща искать решение этой проблемы", - рассказал Сергей Алейник.-0-