Замминистра юстиции пояснила, как будет работать институт замены наказания

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные положения закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" вступают в силу через три месяца после его официального опубликования. Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова рассказала, как будет работать институт замены наказания, сообщает БЕЛТА.

Законом внесены дополнения в ст.49-52, 55 УК (общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы), которыми устанавливается упрощенный порядок назначения наказания осужденному, злостно уклоняющемуся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Одновременно декриминализованы соответствующие ст.415-419 УК, предусматривающие уголовную ответственность за уклонение от отбывания указанных видов наказаний.

Институт замены наказания на практике будет работать следующим образом. Если осужденный злостно уклоняется от отбывания названных видов наказаний, суд по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, может заменить наказание более жестким (как правило, арестом или ограничением свободы) из расчета один день назначаемого наказания за определенное количество дней (часов) первоначально назначенного наказания.

Например, общественные работы могут быть заменены арестом из расчета один день ареста за 24 часа общественных работ или ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за 12 часов общественных работ. При этом время уклонения от наказания не засчитывается в срок отбытого наказания.

Этот подход обусловлен тем, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление, отметила Наталья Филиппова. Привлечение же человека к уголовной ответственности за уклонение от наказания ставит под сомнение принцип уголовного права, согласно которому не должно быть двух взысканий за одну провинность. Помимо этого, привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уже назначенного наказания еще более усугубляет положение осужденного, порождает дополнительную судимость, а в отдельных случаях и более строгий вид рецидива.

Как сообщалось, Президент Беларуси подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, а теперь зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов.

В ходе работы над проектом закона межведомственная рабочая группа проанализировала около 800 предложений государственных органов, организаций, объединений и граждан. Основной период анализа поступивших предложений составил три месяца (с октября 2020 года по январь 2021-го), еще около двух месяцев (январь - февраль 2021 года) выработанные подходы аккумулировались в сводный законопроект, который в последующем проходил все этапы согласования.-0-