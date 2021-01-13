Замминистра юстиции встретилась со слушателями Академии управления

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова встретилась сегодня со слушателями Академии управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

Во время встречи обсуждалась роль Министерства юстиции в нормотворческой деятельности, пристальное внимание уделялось и недавно принятым нормативно-правовым актам. "Через пару недель в Министерстве юстиции пройдет заседание коллегии, на котором будут подведены итоги работы в 2020 году и намечены цели на 2021-й, - сказала Наталья Филиппова. - Уверена, что выявленные в ходе дискуссии актуальные проблемные вопросы мы также рассмотрим на заседании".

Во время встречи Наталья Филиппова акцентировала внимание на актуальных темах, которые будут подниматься в процессе обучения. "Это "Юридическая экспертиза как важный инструмент повышения качества нормотворческой деятельности", "Практика проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов", "Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов: правовое регулирование и практика внедрения", "Общественное (публичное) обсуждение проектов нормативных правовых актов: обмен лучшими практиками", "Идеологическая работа в государственных органах и организациях", "Правовая информация в обеспечении управленческой деятельности", "IT-государство. Основные направления и тенденции развития". Уверена, что вы проведете это время эффективно и продуктивно", - добавила замминистра.

Такие встречи стали уже традиционными. "Эта практика помогает всем участникам диалога узнать правильную и актуальную информацию и обменяться мнениями", - добавили в пресс-центре.-0-