Замначальника ГУБОПиК: судьба предателей всегда одна - они будут уничтожены своими же кураторами

Михаил Бедункевич. Скриншот из видео СТВ
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба предателей всегда одна - они будут уничтожены своими же кураторами, заявил в эфире СТВ заместитель начальника ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сообщает БЕЛТА.
"Мы понимаем, что судьба предателей всегда одна. Когда они становятся бесполезными для своего куратора - они будут ими же уничтожены", - сказал Михаил Бедункевич.
Замначальника подчеркнул: "Поэтому мы предлагаем для сохранения своей жизни всем беглым предателям инициативы Bypol вернуться на родину, искупить свою вину, отбыть наказание и продолжить жизнь в Беларуси - на своей родине".-0-