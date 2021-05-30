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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки на почве и без осадков ожидается в Беларуси 31 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, ночью и утром по северу местами на почве ожидаются заморозки до 0 - минус 2, днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов.-0-