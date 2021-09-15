Заморозки ожидаются ночью 16 сентября в Беларуси

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 сентября 2021
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:53 В Слонимском районе перезахоронили останки погибших в первые дни войны красноармейцев Регионы
12:49 Работников хозяйств в Рогачевском и Житковичском районах уличили в краже топлива Происшествия
12:48 Автомобилисты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска 22 сентября Регионы
12:46 Фотограф в Исландии запечатлел уникальное природное явление - это прекрасно! Калейдоскоп
12:45 Маркевич: культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации Культура
12:44 В Беларуси до конца года введут три пеллетных производства Экономика
12:44 В Гомельской области по 27 сентября будут проводить рейды по пресечению пьяного вождения Регионы
12:35 ГПК: литовские заграждения продолжают убивать животных Регионы
12:27 С начала года в лесах Минлесхоза произошло в 16 раз меньше пожаров, чем в 2020-м Общество
12:24 Замминистра обороны РФ об учении "Запад-2021": мы можем образумить и отрезвить любого врага Общество
12:20 В Беларуси площадь лесного фонда за 5 лет выросла на 95 тыс. га Общество
12:17 В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk Калейдоскоп
12:16 Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 700 фур Общество
12:13 Жительница Гродно перевела мошенникам Br8 тыс. Происшествия
12:09 В Сиднее и его пригородах отменяют комендантский час В мире
12:05 Минчанка и брестчанин находились в общественном месте в наркотическом опьянении, они задержаны Происшествия
12:04 Права трудящихся обсудят профсоюзы Минской области на заседании к Дню народного единства Регионы
12:00 За оскорбления представителей власти задержан бывший прокурорский работник Происшествия
11:57 Диалог культур и религий состоится 16 сентября в БГУ Общество
11:57 Еще два футбольных фаната задержаны за прошлогодние беспорядки в Солигорске Происшествия
11:55 Зась: обстановка по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной Общество
11:55 В России за сутки выявили 18 841 случай заражения COVID-19 В мире
11:53 Вакцина "Спутник V" в Беларуси показала 97%-ю эффективность против коронавируса Общество
11:43 Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
11:38 Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений Политика
11:34 "Драник-шоу", квест с подарками и конкурс караваев: Копыль встретит "Дажынкі-2021" Регионы
11:32 Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права Политика
11:30 БЦЗ в январе-июле увеличил экспорт цемента на 53,7% Экономика
11:27 В Душанбе с участием Беларуси обсуждают вопросы коллективной безопасности стран ОДКБ Общество
11:26 Заморозки ожидаются ночью 16 сентября в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Общество
15 сентября 2021, 11:26

Заморозки ожидаются ночью 16 сентября в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 16 сентября в отдельных районах Беларуси на почве ожидаются заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны временами будут идти дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, по западу страны будет 8-12 тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 14 градусов по северо-востоку до плюс 22 по юго-западу.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода
Новости рубрики Общество
Фото из архива С начала года в лесах Минлесхоза произошло в 16 раз меньше пожаров, чем в 2020-м
Фото из архива Замминистра обороны РФ об учении "Запад-2021": мы можем образумить и отрезвить любого врага
Фото из архива В Беларуси площадь лесного фонда за 5 лет выросла на 95 тыс. га
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 700 фур
Фото из архива Диалог культур и религий состоится 16 сентября в БГУ
Фото ОДКБ Зась: обстановка по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС
Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства
Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права
КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий
Топ-новости
Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК
Вакцина "Спутник V" в Беларуси показала 97%-ю эффективность против коронавируса
Замминистра обороны РФ об учении "Запад-2021": мы можем образумить и отрезвить любого врага
Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений
Кредит на ремонт всего от 17,1% годовых: кредитный брокер рассказал, как получить выгодное предложение в банке
Маркевич: культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации
Заморозки ожидаются ночью 16 сентября в Беларуси
Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей
Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 700 фур
БЦЗ в январе-июле увеличил экспорт цемента на 53,7%
В Беларуси площадь лесного фонда за 5 лет выросла на 95 тыс. га
Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости Беларуси
Пресс-конференция о строительстве и реконструкции дорог пройдет в БЕЛТА 16 сентября
Маркевич: повышается заинтересованность стран СНГ в проведении совместных культурных мероприятий
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.