Заморозки ожидаются ночью 6 сентября в Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 6 сентября в некоторых районах Беларуси, а по Брестской области на почве на большей части территории, ожидаются заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, ночью - слабый, днем - умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, по Брестской области на почве на большей части территории ожидаются заморозки до нуля, минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.-0-

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