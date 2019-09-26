Заморозки ожидаются по северо-востоку Беларуси 27 сентября

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси в пятницу, 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в северо-восточных районах республики на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Возможен слабый туман.
Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 1-7 градусов, по юго-западу - плюс 8-11. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.-0-