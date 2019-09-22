Заморозки ожидаются в Беларуси 23 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и заморозки на большей части территории Беларуси ожидаются 23 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами в юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный.

Ночью во многих районах прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градуса выше нуля, по юго-западу - плюс 5-8 градусов. В середине дня ожидается до 9-15 градусов тепла.

В связи с угрозой заморозков синоптики предупреждают, что не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.-0-

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