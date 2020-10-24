Зампред "Беллесбумпрома": нужно сохранить единство трудовых коллективов и не поддаваться на провокации

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что предприятиям нужно сохранить единство трудовых коллективов и не поддаваться на провокации и призывы к забастовкам.

"Мы не должны позволить разрушить то, что построили, что так сложно создавали для себя и своих детей. Нам нужно сохранить единство и крепость наших коллективов, не поддаваться на провокации и не участвовать в бессмысленных забастовках. Не будем работать - не заработаем, не исполним контракты с партнерами - потеряем их и рынки в целом. Кому это будет выгодно? Точно не нам. Наши трудовые коллективы это понимают. Все предприятия концерна настроены на конструктивный мирный труд и призывают другие предприятия страны продолжать работать на благо нашей суверенной Беларуси", - сказал Александр Пшенный.

Он отметил значимость государственной поддержки для развития отрасли и благосостояния работающих в ней людей. В 2007 году было принято решение о модернизации деревообрабатывающих предприятий концерна и создании новых современных производств. "Благодаря этому деревообрабатывающие заводы, которые к 2000-м годам уже практически исчерпали свой производственный и технологический потенциал и не могли полноценно конкурировать с другими производителями на рынке, получили вторую жизнь. К 2015 году в стране по-новому заработали более десятка современных высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий. Государство инвестировало в эту сферу более $4 млрд. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия", - обратил внимание заместитель председателя концерна.

По его словам, организации концерна сегодня оснащены оборудованием ведущих мировых производителей. Почти 75% продукции успешно экспортируется на зарубежные рынки, поставки идут почти в 70 стран. "Благодаря модернизации не только сохранены трудовые коллективы, но и созданы новые рабочие места. Люди имеют возможность работать на современных предприятиях в небольших городах, развиваться, повышать свой профессиональный уровень и размеры доходов. За счет возрождения деревообрабатывающих производств получили развитие и те населенные пункты, в которых они расположены. Многие предприятия концерна являются градообразующими, на них работает большое количество местных жителей, много трудовых династий, когда в семье уже три поколения работают на одном предприятии", - подчеркнул Александр Пшенный.

"И это наша гордость, наше достижение. Мы шли к этому не один год. Шли тяжело, было много трудностей и проблем. Но сегодня мы работаем на качественно новой основе, крепко стоим на ногах и с уверенностью смотрим в будущее. И мы просто обязаны это сохранить", - резюмировал он.-0-