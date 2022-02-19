Зампред Госкомимущества проводит прямую телефонную линию

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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Екатерина Лукьянова проводит сегодня прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности: управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого имущества, оценка стоимости объектов гражданских прав, кадастровая оценка земель.

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