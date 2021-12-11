Зампредседателя БПРЗ: важно создавать комфортные условия труда для медиков в условиях COVID-19

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно создавать комфортные условия труда для медиков в условиях COVID-19. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Елена Латушкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно и далее трудиться над созданием комфортных условий труда для тех, кто непосредственно работает в условиях инфекции COVID-19. В том числе обеспечивать постоянную психологическую поддержку на рабочем месте, с особым вниманием относиться к работникам амбулаторного звена, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией", - сказала Елена Латушкина.

По ее словам, усилия профсоюза должны быть направлены на минимизацию последствий пандемии коронавирусной инфекции для медицинских работников. Речь о расширении возможностей для укрепления здоровья медработников, перенесших COVID-19, повышении доступности санаторно-курортного лечения, о реабилитационных мероприятиях.

В условиях пандемии организации отраслевого профсоюза Минска продолжают поддерживать своих членов, сообщили в Минском горкоме БПРЗ. В частности, за январь - ноябрь в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи профсоюзный комитет оказал материальную помощь 462 членам профсоюза, переболевшим COVID-19. Выплаты составили Br47 тыс. Кроме того, в профсоюзный комитет насчет матпомощи в течение нынешнего года обратились 248 членов профсоюза, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Общая сумма помощи им составила Br102 тыс.

В Минском городском клиническом онкологическом центре профсоюзный комитет принял постановление о поддержке членов профсоюза, заболевших COVID-19. За материальной помощью после перенесенного заболевания обратились 250 членов профсоюза. Сумма выплат составила Br24 тыс. За матпомощью на основании положения о фонде помощи первичной профсоюзной организации в профком за 11 месяцев 2021 года обратились 228 человек. Сумма выплат составила Br14 тыс.-0-