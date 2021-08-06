Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую телефонную линию 7 августа

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Екатериной Лукьяновой состоится 7 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности - управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого имущества, оценка стоимости объектов гражданских прав, кадастровая оценка земель.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 284-67-72.-0-