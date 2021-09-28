Зампредседателя ГПК проведет 29 сентября личный прием граждан

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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Роман Подлинев проведет 29 сентября с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Володарского, д. 24, кабинет 406, а также по телефону (8-017) 329-18-76.-0-