Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат

БЕЛТА совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов рубрики "Право на защиту: советы адвоката". Тему раздела имущества при разводе мы поднимали не раз, но сегодня сделаем акцент на нюансах, которые могут возникнуть в такой ситуации при переезде в другую страну. Итак, какие права на недвижимость имеет бывший супруг, постоянно проживающий за границей, и есть ли разница между брачными договорами в Беларуси и Италии? Конкретные ситуации разберут минские адвокаты.

До заключения брака и уже будучи женатыми жили в квартире родителей мужа. В браке продали квартиру и купили недвижимость за границей, взяли долг на ремонт. Теперь разводимся. Как будет происходить раздел имущества?

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "ЛойерКонсалт Групп" Павел Кудин поясняет, что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (ст.23 Кодекса о браке и семье), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое может быть объектом права собственности граждан независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено или на кого внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Раздел общего совместного имущества супругов (ст.41 Кодекса о браке и семье) производится в соответствии с условиями брачного договора, а при его отсутствии - по правилам, установленным ст.23, 24 Кодекса о браке и семье и ст.259 Гражданского кодекса.

Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имущество и в том случае, если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено брачным договором.

При разделе имущества учитываются также общие доли супругов (ст.28 и ч.4 ст.24 Кодекса о браке и семье) и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

При этом необходимо учитывать, что в силу ст.26 Кодекса о браке и семье имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не предусмотрено брачным договором.

Таким образом, если спорная недвижимость приобретена в интересах семьи на имя одного из супругов в период брака и отсутствуют какие-либо соглашения об установлении иного режима этого имущества (в том числе с родителями супруга), оно признается общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов вносил денежные средства и что является источником денежных средств у этого супруга.

Несмотря на то, что недвижимость приобреталась за деньги от продажи квартиры родителей, в случае возникновения спора о разделе имущества доказательством создания общей совместной собственности, а также вашего права на одну вторую долю этого имущества может быть факт регистрации права собственности на одного из супругов, совместное проживание в спорной квартире, проведение ремонта в ней за счет общих совместных средств.

Бывшая жена вышла замуж за иностранца и переехала к нему на постоянное место жительства. Мы уже несколько лет не общаемся. Могу ли я выписать ее из моей квартиры, которая, однако, была приватизирована в период брака? Есть основания полагать, что в Беларусь она уже не вернется.

В данном случае выписать из квартиры бывшую супругу не получится, отметила Юлия Князь, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально. Так как приватизация квартиры осуществлялась вами в период брака, она является совместно нажитым имуществом. Это предполагает наличие у вашей бывшей супруги права собственности на долю в квартире. Собственник не может быть выписан из квартиры помимо своей воли. Отсутствие вашей бывшей супруги в стране не меняет данную ситуацию. Имеет смысл обсудить с ней вариант выделения долей в указанной квартире и последующую покупку вами ее доли. В противном случае вы не сможете произвести отчуждение квартиры без ее согласия. Потеря контакта между вами может ограничить ваши возможности как собственника в распоряжении данным имуществом.

Родом я из Беларуси, но сейчас постоянно проживаю за границей. После смерти родителей мне полагалась половина квартиры (вторая - брату), но я не вступила в наследство. С того времени прошло лет пять. Есть ли шансы отсудить у брата причитавшуюся мне долю в квартире? Какие причины пропуска срока могут быть приняты как веские?

По словам Юлии Князь, в первую очередь следует определить, какими были ваши действия относительно имущества родителей в течение шести месяцев после их смерти. Если вы забрали хоть какие-то предметы, принадлежащие им, в течение этого времени, то вы фактически приняли наследство. Это значит, вы вправе заявлять свои права на весь объем наследства. С согласия брата вы можете сделать это в добровольном порядке через нотариуса. Если он отказывается, то через суд.

Может иметь место другая ситуация. Вы не имели возможности в установленный законом срок обратиться к нотариусу для принятия наследства, но была уважительная причина. Тогда вы можете восстановить свое право наследования в судебном порядке. В качестве уважительной причины суд может принять болезнь, пребывание за пределами Беларуси, отсутствие информации о смерти родителей и другие причины.

Будучи в браке с женой покупали автомобиль из общих средств. Машину оформили на супругу. Теперь разводимся, уже подали заявление. Жена без моего ведома продала машину до развода, но в это время мы уже не вели общее хозяйство. Возможно ли вернуть деньги за автомобиль после развода?

Как отметила адвокат юридической консультации №2 Центрального района Минска Татьяна Шимуль, исходя из предоставленной информации, при условии отсутствия брачного договора приобретенный вами в браке автомобиль является вашей общей совместной собственностью, вы имеете право на его половину при разделе (ст.23,24 Кодекса о браке и семье). При невозможности добровольного урегулирования спора для защиты своего права вам необходимо обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Стоит отметить, что стоимость спорного автомобиля будет учтена при разделе (будет взыскана компенсация в размере половины стоимости имущества, исходя из цен, действующих на день вынесения решения) лишь в том случае, если судом будет установлено, что супруга распорядилась автомобилем, во-первых, без вашего согласия, во-вторых, не в интересах семьи. В случае же, если имущество было израсходовано хоть и без согласия второго супруга, но в интересах семьи (например, погашение совместного долга, иные траты в интересах семьи), то при разделе это имущество учитываться не будет, соответственно, во взыскании компенсации будет отказано.

Развожусь с женой. У нас есть квартира, при покупке в браке мы вложили $15 тыс. из совместно заработанных средств, еще $20 тыс. дали родители. После покупки жена без моего ведома оформила квартиру на свою мать. Мы вложили в ремонт еще $15 тыс. из совместно заработанных средств. Имею ли я право на данное жилье?

По словам адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро "ЛойерКонсалт Групп" Павла Кудина, согласно ч.1 ст.23 Кодекса о браке и семье имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором.

Таким образом, в случае отсутствия брачного договора, определяющего иной режим в отношении спорного имущества, приобретенная на имя одного из супругов квартира является общим совместным имуществом.

В силу п.2 ст.256 Гражданского кодекса Беларуси распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом. Это правило не распространяется на недвижимое имущество, для распоряжения которым необходимо письменное согласие всех участников совместной собственности.

С точки зрения белорусского законодательства, если супруга после покупки квартиры на свое имя "оформила" ее на мать, эта сделка может быть признана судом не соответствующей законодательству (п.2 ст.256, ст.169 ГК), а значит недействительной (ничтожной).

Независимо от того, будете ли вы ставить вопрос о признании сделки по отчуждению спорной квартиры недействительной, если при рассмотрении требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, будет установлено, что один из них произвел отчуждение такого имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, при разделе будет учитываться это имущество или его стоимость.

Если же квартира изначально приобреталась на имя матери супруги и отсутствует соглашение о ваших правах в отношении данного имущества, вы не будете иметь каких-либо прав на эту недвижимость. Денежные средства, вложенные вашей семьей в приобретение и ремонт жилья, будут признаны неосновательным обогащением матери супруги, и вы вправе ставить вопрос о возврате одной второй доли предоставленных ей для приобретения и ремонта жилья денежных средств.

Прошу разъяснить нормы брачных договоров, действующих на территории Италии и Беларуси. Между мною, гражданкой Беларуси, и гражданином Италии в 2017 году заключен брак на территории Беларуси. При этом был избран режим раздельного владения имуществом (каждый из супругов раздельно распоряжается своим имуществом, приобретенным в период брака). Брачный договор составлен и подписан в посольстве Италии в Беларуси, при этом в нем прописаны нормы законодательных актов, действующих на территории Италии. Следует ли вносить дополнения в брачный договор, заключенный в посольстве, в части имущества, находящегося на территории Беларуси, либо нужно заключить у нотариуса новый договор, который будет действовать на территории Беларуси?

Адвокат юридической консультации Центрального района города Минска Олег Любич отметил, что из вопроса невозможно уяснить точное содержание договора, заключенного между вами и вашим супругом. Поэтому без изучения документов может быть дан только ответ общего характера, то есть разъяснение применимых норм права. Для получения более детального ответа понадобится консультация адвоката и (или) нотариуса.

Ст.13 Кодекса Беларуси о браке и семье определяет предмет брачного договора как соглашения о:

правах и обязанностях супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака;

порядке раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов;

совместно нажитом имуществе, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака;

условиях относительно изменения установленного законодательными актами Беларуси режима общей совместной собственности супругов путем установления долевой собственности или собственности каждого из супругов на все имущество, подлежащее отнесению в соответствии с законодательными актами республики к общей совместной собственности, или на отдельные виды такого имущества;

условиях относительно невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.);

иных вопросах взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Беларуси.

Брачный договор именно в том смысле, какой этот термин имеет в нашей стране, именно с таким предметом регулирования отношений между супругами итальянскому праву не известен. Однако ст.162 итальянского Гражданского кодекса (Codice Civile) предусматривает возможность заключения брачных соглашений (convenzioni matrimoniali) - гражданско-правовых (имущественных) сделок, предмет которых уже предмета брачного договора по белорусскому праву: это установление режима имущества супругов, отличного от режима совместной (ст.177) и раздельной (ст.215) собственности. В силу ст.21 итальянского Гражданского кодекса супруги могут договориться о том, что каждый из них сохраняет исключительную собственность на имущество, приобретенное во время брака. Возможность изменения брачного соглашения как до, так и после вступления в брак предусмотрена ст.163 итальянского Гражданского кодекса, которая устанавливает условия действительности таких изменений.

Согласно п.1 ст.30 закона от 31 мая 1995 года №218 "Реформа итальянской системы международного частного права" (Legge 31 maggio 1995, n.218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) супруги могут заключить письменное соглашение о том, что их имущественные отношения регулируются правом государства, гражданином которого является по крайней мере один из них или в котором хотя бы один из них имеет место жительства.

В силу п.2 ст.30 закона от 31 мая 1995 года №218 соглашение супругов о применимом праве является действительным, если оно признается таковым избранным правом или правом места, в котором соглашение было заключено. Следует обратить внимание на то, что в Беларуси отсутствует полный запрет на выбор права, применимого к имущественным отношениям супругов (существуют некоторые ограничения). Таким образом, не исключается возможность заключения соглашения, в соответствии с которым права на имущество супругов, находящееся на территории Беларуси, регулируются белорусским правом. Такое соглашение может быть, по выбору супругов, заключено в форме и в порядке, установленных для separazione dei beni, или быть одним из условий брачного договора, заключаемого в форме и в порядке, установленным ст.13 Кодекса Беларуси о браке и семье. Если соглашение между супругами в отношении имущества, находящегося на территории нашей республики, будет предусматривать применение права другого государства (например, Италии), такое условие соглашения в Беларуси не может быть признано действительным, соответственно, оно не будет подлежать судебной защите.

Из вашего вопроса невозможно понять, о каком имуществе, находящемся на территории Беларуси, идет речь. В любом случае следует исходить из того, что в силу п.1 ст.1119 Гражданского кодекса Беларуси право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится, если иное не предусмотрено законодательными актами. Аналогичное правило устанавливает п.1 ст.51 Закона от 31 мая 1995 года №218. П.2 ст.1119 Гражданского кодекса Беларуси устанавливает, что принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также иная юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, где это имущество находится. Что касается права имущественных прав на транспортные средства, то в силу ст.1121 Гражданского кодекса Беларуси право собственности и иные вещные права на транспортные средства и иное имущество, подлежащие внесению в государственные реестры, определяются по праву страны, где эти транспортные средства или имущество зарегистрированы. Это означает, что к имуществу, находящемуся или зарегистрированному в Италии, право Беларуси не применяется.

Следует также отметить, что в силу ст.238 Кодекса Беларуси о браке и семье применение в нашей республике законодательства о браке и семье иностранных государств не может иметь места, если такое применение или признание противоречит законодательству Беларуси. Это в любом случае следует учитывать при определении условий соглашения между супругами, заключаемого в соответствии с положениями Гражданского кодекса Италии, или брачного договора, заключаемого в соответствии со ст.13 Кодекса Беларуси о браке и семье.

Итак, решение, которое вам предстоит принять, может зависеть от следующих обстоятельств: согласия вашего супруга на заключение дополнительного соглашения (изменение брачного договора) по итальянскому праву или на заключение брачного договора по белорусскому праву. В любом случае соглашение или брачный договор не должны содержать условий, противоречащих праву Беларуси. Так, например, недопустимо изменение путем заключения брачного договора правового режима личной собственности супругов. Недопустимы и кабальные условия, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

В соответствии со ст.13-1 Кодекса Беларуси о браке и семье брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. Это нотариальное действие может быть совершено любым нотариусом в Беларуси. Кроме нотариусов, нотариальные действия совершают должностные лица загранучреждений Беларуси (дипломатические агенты диппредставительств республики в случае выполнения консульских функций дипломатическими представительствами Беларуси и консульские должностные лица консульских учреждений республики).

Необходимо обратить внимание и на то, что в силу ст.13-1 Кодекса о браке и семье брачный договор подлежит государственной регистрации в организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. При этом брачный договор, содержащий такие условия: о зарегистрированном недвижимом имуществе, а также о зарегистрированном недвижимом имуществе и недвижимом имуществе, которое будет нажито супругами в период брака, подлежит государственной регистрации после нотариального удостоверения брачного договора; о недвижимом имуществе, которое будет нажито супругами в период брака, подлежит государственной регистрации одновременно или после государственной регистрации создания соответствующего недвижимого имущества либо государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество.

Сведения, содержащиеся в этой публикации, не являются юридической консультацией адвоката, не заменяют ее и не устанавливают отношения клиент-адвокат.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения в рубрику "Право на защиту: советы адвоката" по адресу advice@belta.by.-0-