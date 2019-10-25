Занятие по управлению огнем усиленного танкового батальона провели на полигоне в Могилевской области

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятие по огневой подготовке прошло 25 октября на полигоне Осиповичский под руководством заместителя министра обороны Беларуси Сергея Потапенко. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В оборонном ведомстве отметили, что занятие впервые прошло на новой комплексной директрисе. Она позволяет выполнять широкий спектр упражнений из Т-72Б, БМП-1 (БМП-2), БТР-80, БРДМ "Кайман", артиллерийских орудий, стрелкового оружия, а также проводить комплексные, контрольные занятия с боевыми стрельбами на этапе слаживания отделений, взводов, рот батальонов. "Обучаемым был показан вариант комплексного занятия по управлению огнем усиленного танкового батальона, в интересах которого действуют гаубичная самоходная артиллерийская батарея и беспилотный авиационный комплекс", - рассказали в Минобороны.

В качестве обучаемых на занятие привлекались должностные лица объединений, соединений и воинских частей, организующие боевую подготовку, профессорско-преподавательский состав и курсанты Военной академии. Они ознакомились с учебной материальной базой полигона, вариантами организации занятий по огневой подготовке и мерами безопасности, необходимыми при их проведении.

"Занятие позволило повысить методический уровень подготовки должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий боевой подготовки, и продемонстрировать наиболее целесообразный вариант проведения комплексного занятия с целью дальнейшего его применения в процессе боевой подготовки войск", - заключили в Минобороны.-0-