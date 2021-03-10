Занятия по мобилизационной готовности к территориальной обороне проходят в Минской области

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством председателя Миноблисполкома в период с 9 по 12 марта проходят занятия по мобилизационной готовности с органами управления территориальной обороны Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Участники рассмотрели основные положения правовых актов, регламентирующих вопросы формирования территориальных войск и поддержания их мобилизационной готовности. Следующий этап занятий - тренировки по управлению формированием территориальных войск, их обеспечению и постановке задач", - рассказали в ведомстве.

Завершатся занятия тренировкой.-0-