Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад присвоил себе право диктовать свою волю всему миру. На это обратил внимание политолог Алексей Беляев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Коллективный Запад сегодня присвоил себе право диктовать свою волю всему миру. Причем в нарушение собственных, им же установленных международных правил, норм и так далее. То есть сегодня мы видим распространение что американской, что европейской юрисдикции на другие страны. Они почему-то считают себя вправе давать указания, выдвигать требования: немедленно освободить, немедленно прекратить", - сказал Алексей Беляев.

В качестве примера он привел суд над Алексеем Навальным. Политолог заметил, что процесс проходил в соответствии с российским законодательством, однако западные политики пытались оказать давление на Россию в этом вопросе. "Это даже к самому Навальному особо не имеет отношения. Это имеет отношение к навязыванию своей точки зрения, продолжению геополитической войны, которая идет давно", - считает эксперт.-0-