Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. После неудачи попытки переворота в Беларуси Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к осуществлению плана Б - медленному экономическому удушению страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман, комментируя запрет европейскими странами полетов авиакомпании "Белавиа" и вводимые со стороны западных стран санкции против других белорусских предприятий.

Эксперт обратил внимание на одно из высказываний, сделанных Романом Протасевичем в интервью телеканалу ОНТ. "Протасевич сделал потрясающее признание: он открыто заявил, что вся уличная активность белорусских протестующих разгонялась именно для того, чтобы навлечь на собственную страну западные санкции, - указал Павел Фельдман. - Насколько эти санкции ударят по белорусской экономике? Торгово-экономическое сотрудничество со странами Запада, вероятно, будет с каждым годом сокращаться, это же касается и объемов экспорта через прибалтийские порты. Уже пострадала авиационная отрасль, поэтому позитива, конечно, мало, но надо видеть, что является первопричиной этих проблем. Как выясняется, первопричина как раз и заключается в инспирированных оппозицией протестах. Потому что изначально смысл их заключался в том, чтобы ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране, довести народ до обнищания, а потом, пользуясь массовым недовольством, захватить власть. И никто от этих планов не отказался. Если первая фаза революции провалилась, то теперь реализуется запасной план Б по медленному экономическому удушению Беларуси, чтобы в конечном итоге попытаться заново раскачать ситуацию".

По мнению эксперта, в России сейчас прекрасно осознают, что она на этом этапе - главный торгово-экономический партнер Беларуси. "И российские граждане, и российское политическое руководство, и российский бизнес понимают, что Беларусь нуждается в их поддержке, и, я думаю, что ни у кого не повернется язык сказать, что Беларусь этой поддержки не заслуживает, - считает Павел Фельдман. - Думаю, в перспективе можно будет вести речь о переориентации большей части белорусского экспорта на российские рынки и об усилении интеграционных процессов в экономике".-0-

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