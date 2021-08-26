Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов - австрийский депутат о причинах давления на Беларусь

Вернер Герхард Мургг
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета города Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает с визитом нашу страну.
"Белорусская техника хорошо известна во всем мире. Белорусские тракторы, автомобили качественные и надежные, - считает он. - Белорусы - молодцы, смогли сохранить производство, в отличие от многих других стран".
"Поэтому западным концернам мешают белорусские производители: это их конкуренты. А конкурентов они не хотят. Это одна из причин нагнетания ситуации вокруг Беларуси", - уверен Вернер Герхард Мургг.
"Белорусская техника хорошо известна во всем мире. Белорусские тракторы, автомобили качественные и надежные, - считает он. - Белорусы - молодцы, смогли сохранить производство, в отличие от многих других стран".
"Поэтому западным концернам мешают белорусские производители: это их конкуренты. А конкурентов они не хотят. Это одна из причин нагнетания ситуации вокруг Беларуси", - уверен Вернер Герхард Мургг.
Австрийская делегация на протяжении четырех дней находится в Беларуси, проводит встречи, пресс-конференции, посещает предприятия, знакомится с реальной ситуацией в стране.-0-