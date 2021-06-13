Западу есть над чем работать у себя дома вместо проявления лишней геополитической активности - сенатор

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективному Западу есть над чем работать у себя дома вместо проявления лишней геополитической активности, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олег Дьяченко.

"Политическая тактика коллективного Запада очевидна и опасна - от информационно-психологической войны, политических провокаций и введения экономических санкций в отношении белорусских предприятий до попыток государственного переворота и разработки планов политических убийств высших должностных лиц нашей страны. Имея общую цель - уничтожение суверенного белорусского государства и установление марионеточного антинародного политического режима - Запад и ставшие в одночасье "великими политиками" беглые объединились для совместной борьбы против белорусского народа, который в подавляющем своем большинстве поддерживает Президента Александра Лукашенко, - убежден сенатор. - Очевидно, что за спиной проигравших на выборах "лидеров мнений" стоят иностранные спецслужбы, а также всевозможные авантюристы и "джентльмены удачи", мечтающие разграбить экономические активы нашей страны, прибрать к своим рукам частную и государственную собственность. Они действуют по-разбойничьи, организовывают провокации и информационный террор, подстрекают недальновидные западные политические элиты к принятию решений, которые противоречат подлинным интересам их народов".

Олег Дьяченко считает, что европейским политикам вначале следовало бы хорошо подумать, стоит ли дальше раздувать пламя гибридной войны. "Тем более что историческая практика показывает - правда на нашей стороне и мы всегда выходили победителями из всех геополитических сражений. Вместо открытого вмешательства во внутренние дела белорусского государства им следовало бы уделять больше внимания решению реальных проблем, которые скопились на европейском континенте, - вопросам распространения COVID-19, роста массовой безработицы, нелегальной миграции и преступности, постоянного увеличения налогового бремени для простых людей. Да и сохранением элементарных демократических прав человека западный мир сегодня похвастаться не может. Так что коллективному Западу есть над чем работать у себя дома, а не проявлять лишней геополитической активности, ставя в очередной раз под угрозу мирное сосуществование европейских народов", - резюмировал сенатор.-0-