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Заполняемость белорусских здравниц по итогам года достигнет 80%

Общество 17.12.2018 | 10:23
Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на услуги белорусских здравниц повышается, по итогам года их заполняемость ожидается на уровне 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Для граждан, желающих с пользой для здоровья провести отпуск, в Беларуси существует множество предложений по организации полноценного санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха. В настоящее время в стране функционируют 105 санаторно-курортных организаций на 28,4 тыс. мест и еще 202 оздоровительные организации на 37,8 тыс. мест. Все они прошли соответствующую аттестацию, - сказал Геннадий Болбатовский. - Ожидаем, что в этом году средняя заполняемость организаций составит около 80%. Отмечается значительное повышение спроса на услуги, оказываемые санаторно-курортными и оздоровительными организациями республики, как среди наших граждан, так и среди гостей республики".

Ежегодно около 1,3 млн человек обеспечиваются услугами санаторно-курортных и оздоровительных организаций страны. Так, в 2018 году ими воспользуются около 1 349,6 тыс. человек, из них за счет средств государственного социального страхования и республиканского бюджета - 768 тыс. человек. Остальные 581,6 тыс. - юридические и физические лица.

Средняя стоимость одного койко-дня пребывания по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере в 2018 году составила около Br53, что лишь на 3,5% выше, чем в декабре 2017 года (Br51,21). При этом стоимость в четвертом квартале 2018 года (без учета новогодних праздников) - Br54,15, что на 4,5% ниже, чем в третьем квартале 2018 года (Br56,72).

"Для повышения спроса и доступности услуг для широкого круга клиентов здравницы республики разрабатывают системы скидок в зависимости от комфортности номеров, сезона, количества дней пребывания. Также проводятся акции: "Горящие путевки", "Раннее бронирование", "Желанный гость", "Золотая карта гостя", "Серебряная карта гостя" и другие", - отметил Геннадий Болбатовский. Он подчеркнул, что немаловажный фактор, который влияет на конкурентоспособность организаций, - стремление к постоянному развитию качества услуг, расширению их спектра. Путевка включает в себя не просто отдых, уютное проживание и здоровое питание, а полноценный комплекс диагностических и лечебно-реабилитационных услуг по основному и сопутствующим заболеваниям в соответствии со стандартами лечения. "Санатории, в основном, специализируются на лечении болезней системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания, мочеполовой системы, эндокринной системы, а также оказывают широкий перечень медицинских услуг. Одновременно можно пройти комплексное обследование, включающее лабораторную, ультразвуковую и функциональную диагностику", - пояснил Геннадий Болбатовский.

По его словам, лечение в санаториях основано на применении преимущественно природных лечебных факторов: минеральных вод, лечебных грязей озер и болот, лечебного климата, природных ландшафтов других объектов. На территории здравниц используются минеральные воды более чем из 90 скважин, а также лечебные грязи с четырех месторождений Беларуси. Комплексно применяются и современные физиотерапевтические методы, массаж и ЛФК фито-, спелео-, крио-, рефлексо-, психотерапия, а также бальнеотерапия: общие и местные ванны, души, купания в бассейне с минеральной водой, подводные вертикальные вытяжения позвоночника, питьевое лечение минеральной водой, промывание желудка, кишечника, а также грязелечение. Развивается медицинское СПА. Одновременно большое внимание уделяется организации досуга отдыхающих. Для этого обустроены спортивные, танцевальные и детские площадки, оборудованы пляжи, открыты пункты проката спортивного и туристского инвентаря и снаряжения. Разнообразить отдых позволяют разработанные экскурсионные маршруты прямо из санаториев.

"Важнейшими принципами организации санаторно-курортной помощи в республике, как и прежде, должны оставаться ее доступность, социальная гарантированность, плановость, высокая эффективность и преимущественное применение природных лечебных факторов. Тогда потенциал наших здравниц будет раскрываться и использоваться рационально и эффективно в интересах здоровья населения и гостей Беларуси", - заключил Геннадий Болбатовский.-0-

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Беларусь, курортное лечение, статистика
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