Заполняемость белорусских здравниц в 2020 году из-за COVID-19 составила 60%

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса негативно сказалась на показателях работы здравниц, но не оказала существенного влияния на доступность для населения санаторно-курортных и оздоровительных услуг. В среднем по году белорусские здравницы были заполнены на 60%. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среднегодовая заполняемость по итогам года составила 60%. А исходя из рекомендаций, которые были разработаны Минздравом и центром, максимальная возможная заполняемость - на уровне 70-80%, в зависимости от возможностей того или иного учреждения. С учетом того, что нами в течение полутора месяцев вообще было приостановлено направление в санаторно-курортные учреждения всех пациентов, считаю, что критерий заполняемости неплохой", - отметил Геннадий Болбатовский.

Благодаря хорошей работе маркетинговых служб, ценовой политике (санатории предлагали акции и скидки) удалось привлечь больше белорусских граждан, что позволило компенсировать потери в экспорте.

Центр обеспечил перенос сроков лечения по путевкам, заезды по которым совпали с вынужденным простоем здравниц, на более позднее время. Когда здравницы привели регламенты своей работы в соответствие с рекомендациями, выдача путевок была возобновлена. При этом на объектах постоянно проводился мониторинг соблюдения указанных рекомендаций.

Всего в прошлом году оздоровились более 800 тыс. человек, из них 480 тыс. - за счет государственных средств, 320 тыс. - за счет собственных средств юридических и физических лиц. На эти цели всего использовано Br460 млн (Br150 млн из бюджета и Br310 млн собственных средств юридических и физических лиц).

Всего в Беларуси на начало года было 306 объектов на 66 тыс. мест, из них 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 200 оздоровительных на 37 тыс. мест.-0-