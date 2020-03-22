Запрет на лов рыбы начинает действовать еще в трех областях Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов рыбы сегодня начинает действовать в Минской, Могилевской и Гродненской областях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Запрет на лов всех видов рыбы продлится в этих регионах по 30 мая. Ранее, с 12 марта, аналогичный запрет был установлен в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, там он продлится по 18 мая. В Витебской области запрет будет действовать с 31 марта по 8 июня.

"В этом году из-за аномально теплой погоды запреты были установлены раньше обычного на 8-10 дней. Такие охранные меры необходимы для создания благоприятных условий в период нереста рыбы", - пояснили в госинспекции.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который во время нерестового запрета считается по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (1 БВ составляет Br27) - основание для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам не разрешается пользоваться маломерными судами не только для рыболовства, но и для других целей.-0-