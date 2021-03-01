Запрет на лов щуки введен в большинстве регионов Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов щуки будет действовать в большинстве регионов Беларуси с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области - с 9 марта по 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций", - рассказали в госинспекции.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет за собой ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается по 9 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин согласно ст.16.25 КоАП (вступает в силу с 1 марта). Причинение вреда на сумму 100 и более БВ влечет уголовную ответственность по ст.281 УК.-0-