15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 15 сентября, ограничения распространяются на 19 районов Гомельской области (кроме Рогачевского и Октябрьского), на шесть районов Брестской области (Столинский, Лунинецкий, Барановичский, Малоритский, Брестский и Каменецкий), на три района Могилевской (Краснопольский, Костюковичский и Хотимский).

Введение и снятие ограничений на посещение лесов Беларуси можно отслеживать по интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства. Данные оперативно обновляются.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.-0-