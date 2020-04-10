Запрет на посещение лесов действует в 52 районах Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 9.00 10 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской области. В Брестской области это Барановичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский и Брестский районы. В Минской - Дзержинский, Солигорский, Столбцовский и Минский районы. В Гродненской - Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Дятловский, Ивьевский, Лидский, Мостовский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Сморгонский и Щучинский районы. На Могилевщине запрет действует в Могилевском районе.

Причина введения временных запретов на посещение лесов - высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. При этом основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-