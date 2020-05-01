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01 мая 2020, 11:42

Запрет на посещение лесов действует в 66 районах Беларуси

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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует в 66 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Запреты действуют во всех районах Гомельской и Гродненской областей, а также почти во всех районах Брестской (кроме Ляховичского). В Минской области ограничения введены в семи районах: Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Любанском.

На Могилевщине запрет действует в пяти районах: Костюковичском, Мстиславском, Могилевском, Хотимском, Чериковском. В Витебской области ограничения на посещение лесов введены только в Верхнедвинском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-

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