Запрет на посещение лесов действует в 72 районах Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 19 апреля, запрет на посещение лесов действует в 72 районах. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Запреты действуют во всех 16 районах Брестской области. Посещение лесов запрещено также практически на всей территории Гомельской (за исключением Октябрьского района) и Гродненской областей (кроме Новогрудского района).

В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.

На Могилевщине запрет действует в 6 районах (Горецком, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Чериковском).

В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.

Причина введения временных запретов - высокий класс пожарной опасности.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-