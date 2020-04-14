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14 апреля 2020, 09:16

Запрет на посещение лесов действует в 78 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует уже в 78 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 9.00 14 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской, Брестской и Гродненской областей. В Минском регионе это Березенский, Крупский, Дзержинский, Солигорский, Столбцовский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Любанский, Молодечненский, Пуховичский, Слуцкий, Стародорожский, Узденский и Минский районы. В Могилевской области запрет действует в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кировском, Краснопольском, Мстиславском, Славгородском, Чериковском и Могилевском районах.

Причина введения временных запретов - высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-

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