17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует в 79 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 11.20 17 апреля запреты действуют во всех районах Брестской области. В Гомельской посещение лесов запрещено практически на всей территории, кроме Октябрьского района, как и в Гродненской области - за исключением Новогрудского района. В Минском регионе запрет введен 18 районах, кроме Вилейского, Копыльского, Логойского и Мядельского. В Могилевской области он действует в Глусском, Горецком, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах. В Витебской области ограничения на посещение лесов пока не вводились.

Причина введения временных запретов - высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-