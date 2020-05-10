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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА. По состоянию на 10 мая запреты действуют в двух районах Гомельской области - Житковичском и Лельчицком. Посещение лесов ограничено также в Пуховичском районе Минской области. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27). На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!