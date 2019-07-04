4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на утро 4 июля, больше всего запретов по-прежнему действует в Брестской области: для посещения закрыты леса 15 из 16 районов. Исключение составляет лишь Столинский район. Нельзя посещать леса также в пяти районах Минской области (Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском и Любанском) и Поставском районе Витебской области.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (
За нарушение запрета предусмотрена ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до 25 базовых величин по ст. 15.29 КоАП (одна базовая величина - Br25,5). Если в результате пострадает лес или торфяник, сумма штрафа может возрасти вдвое.
Согласно Лесному кодексу решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.
Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-
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