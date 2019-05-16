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Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси

Общество 16.05.2019 | 11:32
Фото из архива
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Ранее Министерство лесного хозяйства инициировало полное снятие запретов на посещение лесов. Местные органы власти принимают данные решения по мере стабилизации пожароопасной обстановки. Сегодня запрет на посещение лесов был снят на всей территории Беларуси", - сказали в пресс-службе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га - без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).

Прошедший апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране в апреле составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой. Кроме того, несколько лесных пожаров пришли из Украины, в том числе бушевавший на Ольманских болотах. В начале мая в Беларуси установилась дождливая погода, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

При наиболее крупных возгораниях задействуется также помощь авиации МЧС. Как рассказал сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника центра авиационной охраны лесов ГААСУ "Авиация" МЧС Игорь Змитреня, для выявления пожаров в природных экосистемах используются различные виды мониторинга: космический, авиационный и наземный. Спутниковые снимки принимаются и обрабатываются предприятием "Геоинформационные системы", которое является национальным космическим оператором. Информация о выявленных тепловых аномалиях передается в МЧС для своевременного реагирования. Наземный мониторинг осуществляется работниками лесного хозяйства. "Авиационный мониторинг проводит ГААСУ "Авиация". В основном мы осуществляем патрулирование в соответствии с запланированными маршрутами - всего их 38. Для этих целей есть 12 воздушных судов. Также у нас есть беспилотные авиационные комплексы - это "Бусел М" с радиусом действия около 25 км. Сейчас заканчивает приемочные испытания разработанный в НАН Беларуси беспилотник "Буревестник". Его заявленный радиус действия - 75 км. Планируется передать его нам в конце 2019 - начале 2020 года", - отметил представитель МЧС.

В работе по предотвращению и тушению лесных пожаров также участвует РГОО "Белорусское добровольное пожарное общество", которое состоит из 133 областных, межрайонных, районных и городских оргструктур, около 600 первичных организаций и включает 7,5 тыс. добровольцев. Как рассказал первый заместитель председателя Республиканского совета РГОО "БДПО" Виктор Андреенко, в числе задач - объединение усилий граждан для обеспечения пожарной безопасности на территории Беларуси, создание добровольных и внештатных пожарных формирований, организация и координация их деятельности, содействие органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям в предупреждении и тушении пожаров, обучение населения мерам пожарной безопасности.-0-

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Теги
лесное хозяйство, Министерство лесного хозяйства
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