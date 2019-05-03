3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 32 районах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Запрет на посещение лесов - временная мера, которая вводилась из-за высокой пожароопасности. Минлесхоз следит за ситуацией и при благоприятных погодных условиях инициирует снятие ограничений. На данный момент запрет снят в 32 районах страны", - сказали в пресс-службе.

Это семь районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, Щучинский и Мостовский), два района Минской (Несвижский и Слуцкий), пять - Могилевской (Бобруйский, Кировский, Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе . Карта оперативно обновляется.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

С начала года в Беларуси произошел 321 лесной пожар на площади свыше 1,2 тыс. га. При этом площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру.

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.-0-