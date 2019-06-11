11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 16 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в Краснопольском и Белыничском районах Могилевской области, трех районах Минской (Столбцовском, Дзержинском, Минском) и 11 районах Гомельской области (Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском, Брагинском, Хойникском, Речицком, Жлобинском).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси на этой неделе установилась аномально жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни жаркая погода сохранится.-0-