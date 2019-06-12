12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 35 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в Малоритском районе Брестской области, шести районах Гродненской (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском), четырех районах Могилевской (Краснопольском, Костюковичском, Хотимском и Белыничском), восьми районах Минской (Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском) и большинстве районов Гомельской области (кроме Октябрьского, Петриковского, Житковичского, Лельчицкого и Наровлянского).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси установилась аномально жаркая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. Жара сохранится до конца недели. Будет преимущественно без осадков, возможны только небольшие дожди локального характера. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на ближайшие дни, 12-15 июня.-0-