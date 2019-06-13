13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 53 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в Полоцком, Сенненском и Шарковщинском районах Витебской области, Малоритском и Барановичском районах Брестской области, шести районах Гродненской (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском), 10 районах Могилевской (Краснопольском, Костюковичском, Хотимском, Быховском, Осиповичском, Шкловском, Могилевском, Чаусском, Глусском и Белыничском), 13 районах Минской (Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском, Любанском, Борисовском, Воложинском, Узденском, Пуховичском и Червенском) и почти по всей Гомельской области (кроме Октябрьского и Житковичского районов).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта , по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси установилась аномально жаркая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. Жара сохранится до конца недели. Будет преимущественно без осадков, возможны небольшие дожди локального характера. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на ближайшие дни, 13-15 июня.-0-