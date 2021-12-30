Запрет на продажу пиротехники снят. Посмотрели, где в Минске продают фейерверки

После перерыва почти в полтора года в Беларуси с 7 декабря вновь разрешили продавать весь ассортимент пиротехники. Пробежались по некогда популярным магазинам с фейерверками и узнали о нюансах торговли. Спойлер: особого ажиотажа пока не наблюдается. Предложения, впрочем, тоже.

А покупать где?

До введения ограничительных мер проблем с покупкой пиротехники, по крайней мере в крупных городах, не было. И пусть после отмены запрета прошло всего три недели, шанс на то, что белорусский бизнес оперативно среагировал на возможность быстро подзаработать перед праздниками, оставался. Как им воспользовались? Отправляемся в торговые точки, которые раньше специализировались на продаже пиротехники. Разочарование наступило быстро. На одном из рынков в спальном районе на юго-западе столицы раньше работали сразу два небольших павильона с фейерверками, разнообразными хлопушками и петардами. Сейчас же на их месте продают другой товар. Интересуюсь у продавцов, где можно разжиться небольшим огненным "тортом".

- Все точки с пиротехникой закрылись на этом рынке еще прошлой осенью, - подсказывает одна из женщин за прилавком с фурнитурой. - Теперь ничего нет. Поищите на других рынках.

Отправляемся на Комаровку. В преддверии праздника здесь многолюдно: минчане и гости столицы активно закупаются продуктами и разной мелочовкой. В былые времена в "новогодней корзине" нет-нет да и можно было увидеть салюты. Но не сейчас: на месте прилавка с пиротехникой расположилась одна из многочисленных бакалей. Не отвечает и телефон продавца салютов, указанный на сайте.

Перешли на матрасы

Найти работающую точку удалось в одном из торговых центров в районе Немиги. Магазинчик небольшой, зато ассортимент радует. В наличии и римские свечи, и бенгальские огни, и огромные фейерверки на десятки выстрелов.

- В тот же день, когда ограничительные меры убрали, мы выставили салюты на прилавки, - говорит девушка.

По словам продавца, пока особого ажиотажа нет. Но ближе к празднику покупателей становится больше. Многие заказывают фейерверки через интернет.

На вопрос, как выживал их бизнес последние полтора года, продавец отвечает так:

- Конечно, предположить, что случится полный "бан", мы не могли. Все произошло молниеносно. Первое время пребывали в подвешенном состоянии. Когда стало понятно, что запрет сохранится надолго, стали искать варианты.

В данной торговой точке, например, расширили ассортимент продукции, не связанной с пиротехникой. На прилавках появились надувные спальные матрасы, сувениры и другие товары. В прошлом декабре, когда запрет ослабили, в витрины выставили бенгальские огни и свечи холодного горения.

- Также нас выручали корпоративные заказы вроде свадеб и других мероприятий, - добавила девушка.

В ближайшее время продавцы пиротехники надеются на увеличение спроса. Но констатируют, что об отмене запрета знают пока далеко не все желающие купить святочные огни.

- Сегодня было несколько покупателей. Надеюсь, ближе к вечеру народ потянется. Мы расширили ассортимент, есть товар разной ценовой категории. Каждый сможет найти себе что-то подходящее, - заключила продавец.

Мы позвонили в несколько крупных онлайн-магазинов по продаже пиротехники. В одном нам подтвердили: купить салюты теперь можно без проблем.

- Пока продаж не так много, но люди интересуются пиротехникой. Учитывая пандемию, многие заказывают салюты с доставкой на дом. Спрос, конечно, меньше, чем был до запрета. Но это лучше, чем ничего, - сказал по телефону продавец-консультант.

Ввозить пиротехнические изделия в Беларусь могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые имеют соответствующий сертификат.

За салют можно получить штраф

Несанкционированное использование бытовой пиротехники в общественных местах города (площадки у новогодних елок, людные улицы, территория вблизи жилых домов и др.), повлекшее нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь расценивается как мелкое хулиганство, что влечет за собой ответственность до 30 базовых величин, общественными работами или даже арестом сроком до 15 суток.

Как правильно пользоваться фейерверками

Покупайте пиротехнику только у легальных продавцов, требуйте показать сертификат.

Обратите внимание на целостность упаковки.

Не запускайте салют вблизи жилых домов, особенно в ветреную погоду: залп может попасть в открытое окно.

Пользоваться пиротехникой могут только взрослые. Ни в коем случае не доверяйте запуск салюта детям и подросткам.

Поджигайте фитиль вытянутой рукой, стоя сбоку от фейерверка.

Если по каким-то причинам салют не сработал, ни в коем случае не пытайтесь его перезапустить.

После использования пиротехники по правилам ее нужно замочить в воде на сутки и только после этого утилизировать.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-