Запретные зоны для авиамоделей обновлены на публичной кадастровой карте

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На публичной кадастровой карте обновлена информация о территориях Беларуси, на которых введены ограничения либо особые условия использования авиамоделей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Пространственный слой "Зоны ограничений/запретные/опасные/запрещенные для использования авиамоделей" на карте разработан и актуализирован в соответствии с постановлением Министерства обороны от 9 ноября 2020 года №26 "Об установлении перечней элементов структуры воздушного пространства Республики Беларусь".

Так, появились зоны ограничений, которые действуют вблизи аэропортов и аэродромов. Количество запретных зон для использования авиамоделей на территории Беларуси выросло с 17 до 25, а их общая площадь увеличилась почти в 2 раза - теперь она составляет до 1 044 кв. км. Количество опасных зон сократилось с 51 до 47.

Помимо границ на публичной кадастровой карте отражена полная и детальная информация в отношении каждой зоны: номер, радиус (при наличии), высота и время действия.-0-