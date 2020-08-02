2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ивацевичском, Березовском и Пружанском районах Брестской области, а также в Щучинском районе Гродненской. Ограничения действуют в Гродненском, Свислочском и Слонимском районах.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в Вилейском и Столбцовском районах. В Гомельской области ограничения введены в Мозырском и Ельском районах.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.-0-