24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в девяти районах Гомельской области: в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Жлобинском, Лоевском, Петриковском, Рогачевском и Хойникском. Запреты действуют также в Вилейском и Мядельском районах Минской области.

Что касается Гродненской области, посещать леса запрещено в трех районах: Вороновском, Дятловском и Лидском. Ограничения введены в Новогрудском, Ошмянском и Сморгонском районах области.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-